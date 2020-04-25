В Набережных Челнах в припаркованном автомобиле нашли труп таксиста с перерезанным горлом
В городе Набережные Челны сегодня прохожие обнаружили в припаркованном автомобиле труп таксиста. По информации издания "Татар-информ", у мужчины было перерезано горло.
Тело находилось в машине марки LADA Largus. По информации местных жителей, погибший мужчина проживал в одном из домов района, где был найден автомобиль, а незадолго до этого он купил новое транспортное средство. Об инциденте были проинформированы сотрудники правоохранительных органов, которые, прибыв на место, инициировали проведение проверки. Также работу выполняла следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.
Тело находилось в машине марки LADA Largus. По информации местных жителей, погибший мужчина проживал в одном из домов района, где был найден автомобиль, а незадолго до этого он купил новое транспортное средство. Об инциденте были проинформированы сотрудники правоохранительных органов, которые, прибыв на место, инициировали проведение проверки. Также работу выполняла следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:49