Переболевший COVID-19 Стас Михайлов спел в поддержку врачей

Инициатором записи песни в поддержку врачей стали представители музыкального телеканала ЖАРА ТВ. Композицию «Спасибо докторам» написал Брендон Стоун, а видеоряд артисты снимали самостоятельно в домашних условиях. В клипе кроме Стала Михайлова можно увидеть Ирину Дубцову, Николая Баскова, Эмина, Любовь Успенскую и других знаменитостей. По словам Стаса Михайлова, еще пару месяцев назад все жили обычной жизнью и даже не понимали, что мир сотрясет коронавирус. Поэтому певец призвал всех мобилизоваться и нести ответственность не только за себя, но и за окружающих людей. Артист призвал всех оставаться дома и подумать о том, что ради здоровья пациентов медики работают без выходных и не видят свои семьи.Певец Эмин выразил благодарность врачам, которые спасают сейчас жизни людей по всему миру. К нему присоединился Николай Басков, который отметил, что главное сейчас для всех это здоровье. Он также, как и все жители планеты, мечтает о том, чтобы эта ситуация закончилась как можно быстрее.