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Учёные обнаружили белок, способный тормозить деление сердечных клеток в миокарде

Ученые из Университета Техаса выявили белок, способный тормозить деление сердечных клеток в миокарде. Им является кальциневрин, который регулирует действие других белков за счёт удаления их фосфатных групп.

Хешам Садек совместно с другими исследователями обнаружили, что миокард мышей расположен к регенерации после повреждения в первые несколько дней жизни. Это происходит благодаря делению кардиомиоцитов. К 7 дням данная способность устраняется, и это можно считается резким поворотным моментом, во время которого деление данных клеток уменьшается и сами клетки увеличиваются. Специалисты выявили, что белок Meis1, попадающий в категорию факторов, регулирующих активность генов, очень важен для остановки деления кардиомиоцитов.

Учёные также заинтересовали существованием избыточных механизмов, останавливающих деление клеток сердца, при отсутствии Meis1. Благодаря этому у них получилось найти ген Hoxb13, отвечающий всем требованиям. В ходе исследования эксперты смогли доказать, что Meis1 и Hoxb13 работают вместе для остановки деления клеток сердца в последующие дни после рождения. Позже специалисты озадачились поиском регулятора данных белков. Во время экспериментов они выявили кальциневрин, который является белком, отвечающим за контроль активности других белков за счёт удаления их фосфатных групп. Так как он очень важен при разных болезнях, в частности, шизофрения и диабет, на рынке имеется несколько лекарств, регулирующих его действие.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:00

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