Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала архивный снимок сестры во время беременности





На фотографии изображены две сестры - Жанна и Наталья Фриске, которые стоят рядом и улыбаются. У исполнительницы виден большой живот. В подписи к публикации сестра артистки отметила, что время, проведённое со звездой, было для неё самым счастливым, однако вернуть его невозможно.Стоит отметить, что певица Жанна Фриске умерла в 2015 году из-за рака мозга. В течение 2 лет артистка стремилась побороть заболевание. Она лечилась в одной из клиник США, где ей давали экспериментальное лекарство. Сперва её состояние улучшилось, однако позднее ей становилось всё хуже. Исполнительница ушла из жизни в своём доме в подмосковной Балашихе. На данный момент бывший гражданский супруг Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев не разрешает её сестре Наталье, а также ее родителям встречаться с сыном Платоном.