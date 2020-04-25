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Дмитрий Оленин: «О диагнозе скончавшейся Юлии Ларионовой знали несколько человек»

Сегодня стало известно о том, что скончалась главред радиостанции «Русское радио» Юлия Ларионова. По словам радиоведущего Дмитрия Оленина, о смертельном диагнозе 44-летнего руководителя знали только несколько человек.

На протяжении семи лет Юлия Ларионова боролась с онкозаболеванием. Ее уход стал настоящим шоком для коллег и представителей российского шоу-бизнеса.

Дмитрий Оленин, который был знаком с ней много лет, рассказал, что Юлия Ларионова была очень чутким и добрым руководителем. Она прошла путь от музредактора до главного и в идеале овладела искусством построения эфира. Коллега радиоведущего всегда лично общалась с артистами и обсуждала предлагаемый репертуар. Она могла настолько корректно объяснить, как изменить композицию, чтобы она стала хитом, что звезды на нее никогда не обижались. Ее мнением дорожили и часто советовались, какой трек необходимо пускать в эфир первым.

Несмотря на то, что Юлия Ларионова стала главредом станции и получила полномочия руководителя, ее отношение к коллективу не изменилось. Она была лучшим другом для многих и с удовольствием делилась своими знаниями. Главред «Русского радио» была стеснительным человеком, поэтому о ее диагнозе знал только близкий круг людей. Свои соболезнования по поводу преждевременной кончины талантливого профессионала выразили Лолита, Иосиф Пригожин, Жасмин, Анита Цой и другие представители шоу-бизнеса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:34

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