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Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова оголилась на публику ради 300 тысяч рублей

Российская актриса и модель Анна Калашникова стала участницей полуголого забега. Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина ради 300 тысяч рублей пробежалась в нижнем белье по улицам Москвы.
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова оголилась на публику ради 300 тысяч рублей

Ролик показали в эфире программы «Ты не поверишь» телеканала НТВ. Анна Калашникова сообщила, что 300 тысяч за участие в баттле – это нормальные деньги для такого забега, тем не менее, полуголая звезда готова потратить часть выигрыша на благотворительность. 35-летняя модель рассказала фанатам в Instagram, что «ради победы и платье за 25 тысяч порезала, и каблуки распилила, и волосы сняла. Теперь вот совсем раздеться пришлось». Артистка призналась, что чувствовала себя неловко в таком образе, а после этого «подвига» пришлось воспользоваться профессиональной помощью психолога.

Не все фанаты оценили оголенный «подвиг» звезды, в своих комментариях они бурно обсуждали, что это результаты самоизоляции, где «каждый сходит с ума по-своему». Калашникова, как и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, находясь на карантине по коронавирусу, развлекает себя и общественность. К примеру, поющая телеведущая Ольга Бузова с кастрюлей на голове провела прямой эфир в Instagram, а эпатажная балерина Анастасия Волочкова устроила танцы с котом.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:17

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