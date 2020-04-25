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Появились первые изображения нового Rolls-Royce Ghost

В скором времени английский автопроизводитель представит модель второго поколения Rolls-Royce Ghost. Сотрудники портала "Колеса.ru", основываясь на последних снимках шпионов, продемонстрировали своё виденье автомобиля.

Ghost текущей генерации впервые показали в сентябре 2009 года на Франкфуртском автосалоне, модель стала серийной версией концепта 200ЕХ, который был презентован в марте указанного года в Женеве. Автомобиль позиционировал себя как укороченная и бюджетная модификация Phantom. В основе седана лежит улучшенная платформа «семёрки» BMW в кузове F01. В движение его приводит 12-цилиндровый двигатель N74 объёмом 6,6 литра и мощностью, увеличенной до 570 л. с. В 2011 году свет увидела длиннобазная вариация седана, именуемая EWB, увеличившая свою длину на 170 мм. Через три года машина подверглась рестайлингу и в обновлённом виде выпускается по сегодняшний день. Тем не менее, в скором времени его заменит вторая генерация модели. Автомобиль будет иметь привычный вид, вместе с тем несколько изменится в деталях. Одним из главных изменений Ghost следующего поколения будет абсолютно иная передняя часть, которая приобретёт более острую форму, также фары станут немного больше, а решётка радиатора шире.

В основе седана новой генерации расположится обновлённая платформа английской компании, она уже установлена у Phantom и кроссовера Cullinan. Некоторые предполагают, что машину оснастят «роллс-ройсовским» двигателем V12 6.75 с двойным турбонаддувом, способным развивать 570 л. с. и 900 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит вместе с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.

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Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 19:07

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