Карантин из-за коронавируса лишил Маргариту Терехову общения с родными





В настоящее время за Маргаритой Тереховой ухаживают две женщины-сиделки, а родственники не могут навещать ее из-за режима социального дистанцирования. Близкие актрисы опасаются, что могут принести в квартиру опасный вирус, поэтому решили прекратить визиты к ней. В программе "Ты не поверишь!" журналисты сообщили, что в теории те же сиделки могут принести патоген после походов в магазин.Сын Тереховой самоизолировался в квартире в Химках, а дочь - на даче под Истрой. Невестка Тереховой и певица Татьяна Найник рассказала, что просто ситуация сложилась таким образом, а подвергать опасности здоровье актрисы никто из родных не намерен, так же как и бросать ее.