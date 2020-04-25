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Карантин из-за коронавируса лишил Маргариту Терехову общения с родными

Коронавирус и карантин, введенный из-за распространения заболевания, лишил актрису Маргариту Терехову общения с родными. Звезда телеэкранов не может полноценно ухаживать за собой из-за болезни Альцгеймера, поэтому ей необходима посторонняя помощь.
Карантин из-за коронавируса лишил Маргариту Терехову общения с родными

В настоящее время за Маргаритой Тереховой ухаживают две женщины-сиделки, а родственники не могут навещать ее из-за режима социального дистанцирования. Близкие актрисы опасаются, что могут принести в квартиру опасный вирус, поэтому решили прекратить визиты к ней. В программе "Ты не поверишь!" журналисты сообщили, что в теории те же сиделки могут принести патоген после походов в магазин.

Сын Тереховой самоизолировался в квартире в Химках, а дочь - на даче под Истрой. Невестка Тереховой и певица Татьяна Найник рассказала, что просто ситуация сложилась таким образом, а подвергать опасности здоровье актрисы никто из родных не намерен, так же как и бросать ее.

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Культура / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:54

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