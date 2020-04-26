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"Мы начали новую историю": Лариса Гузеева прервала режим самоизоляции ради съёмок

Лариса Гузеева в своём аккаунте в Instagram в режиме Stories сообщила о возобновлении съёмок на телевидении. Сегодня с самого утра ведущая находится на работе. Она призналась, что ей не по себе из-за прерванного режима самоизоляции.

Лариса Гузеева рассказала, что приступила к съёмкам новой истории. Ведущей программы «Давай поженимся» страшно, что пришлось прервать режим самоизоляции и отправиться на работу. Актёрам всегда приходилось развлекать народ, пребывая на передовой, объясняет актриса. Это объясняется тем, что народу «необходим не лишь хлеб, но и зрелища». Возобновление съёмок произошло для того, чтобы граждане сидели дома, соблюдая режим самоизоляции, и смотрели любимую передачу по телевизору.

А тем, кому не нравится программа «Давай поженимся», Гузеева предложила переключить канал или затеять уборку в доме. Знаменитость также обратилась к хейтерам и призвала их перестать писать ей неприятные комментарии. Стоит отметить, что ранее актриса активно призывала людей не покидать свои дома, следовать рекомендациям врачей и правительства и беречь своё здоровье. А так как она сама же и нарушила правила, на неё обрушилась волна критики. Тем не менее, до начала съёмок артистка самоизолировалась в загородном доме вместе с дочерью и мужем. Она готовила очень много вкусностей для своих родных и делилась с подписчиками авторскими рецептами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00

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