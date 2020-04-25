Forgiato показала на Mercedes-Benz G 500 новые абсолютно гладкие диски





Гладкие колеса линейки Cactus Jack назвали в честь одноименного лейбла, который основал рэпер Трэвис Скотт. Компания Forgiato решила пойти абсолютно другим путем и отказалась от сложных конструкций и отверстий в колесных дисках. Новинка напоминает хромированные тарелки, а единственное украшение – это надпись на внешней части изделия «Не читайте это и езжайте».Диски без отверстий наверняка привлекут внимание автолюбителей и их будет просто мыть. Однако существуют и некоторые недостатки, а именно: их внутренняя поверхность может наполниться тормозной пылью, на поверхности будут царапины и они не способствуют охлаждению тормозной системы.Стоимость дисков линейки Cactus Jack достаточно высокая. За комплект из четырех дисков автолюбителям придется отдать более 6200 долларов.