Лавров: "Старшие товарищи" просто не разрешают некоторым странам ЕС просить помощи у России"
Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел, сообщил, что некоторые страны ЕС хотели бы обратиться к России с просьбой о помощи на фоне эпидемии распространения коронавирусной инфекции, о чем информируют некоторые источники. Тем не менее, "старшие товарищи" не разрешают властям государств сделать это.
В интервью для "Большой игры" Сергей Лавров рассказал, что помимо стран Европы об этом задумываются и некоторые государства Евросоюза и даже НАТО, намереваясь последовать по пути Италии. Некоторые виды помощи обладают хорошими сравнительными преимуществами, отметил глава внешнеполитического ведомства. Но этим странам просто не позволяют совершать такие действия "старшие товарищи".
В подтверждение своих слов дипломат привел пример. Один европейский футбольный клуб, который является одним из грандов европейского и мирового футбола, обратился к одному фонду РФ через своих знакомых. Просьба заключалась в рассмотрении возможности выделения некоторых элементарных вещей, по словам Лаврова, даже за деньги. Позднее был получен положительный ответ, но неожиданно клуб прислал в последующем письме слова с извинениями и отказом от помощи. "По самым непонятным нам причинам данная сделка не получится, так как нам не разрешили этого сделать", - сообщалось в письме.
Лавров изначально не поверил в реальность данной ситуации, однако его мнение изменилось после ознакомления с оригиналами соответствующих документов.
В интервью для "Большой игры" Сергей Лавров рассказал, что помимо стран Европы об этом задумываются и некоторые государства Евросоюза и даже НАТО, намереваясь последовать по пути Италии. Некоторые виды помощи обладают хорошими сравнительными преимуществами, отметил глава внешнеполитического ведомства. Но этим странам просто не позволяют совершать такие действия "старшие товарищи".
В подтверждение своих слов дипломат привел пример. Один европейский футбольный клуб, который является одним из грандов европейского и мирового футбола, обратился к одному фонду РФ через своих знакомых. Просьба заключалась в рассмотрении возможности выделения некоторых элементарных вещей, по словам Лаврова, даже за деньги. Позднее был получен положительный ответ, но неожиданно клуб прислал в последующем письме слова с извинениями и отказом от помощи. "По самым непонятным нам причинам данная сделка не получится, так как нам не разрешили этого сделать", - сообщалось в письме.
Лавров изначально не поверил в реальность данной ситуации, однако его мнение изменилось после ознакомления с оригиналами соответствующих документов.
Политика / Главные новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:30