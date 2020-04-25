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Лавров: "Старшие товарищи" просто не разрешают некоторым странам ЕС просить помощи у России"

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел, сообщил, что некоторые страны ЕС хотели бы обратиться к России с просьбой о помощи на фоне эпидемии распространения коронавирусной инфекции, о чем информируют некоторые источники. Тем не менее, "старшие товарищи" не разрешают властям государств сделать это.
Лавров: "Старшие товарищи" просто не разрешают некоторым странам ЕС просить помощи у России"

В интервью для "Большой игры" Сергей Лавров рассказал, что помимо стран Европы об этом задумываются и некоторые государства Евросоюза и даже НАТО, намереваясь последовать по пути Италии. Некоторые виды помощи обладают хорошими сравнительными преимуществами, отметил глава внешнеполитического ведомства. Но этим странам просто не позволяют совершать такие действия "старшие товарищи".

В подтверждение своих слов дипломат привел пример. Один европейский футбольный клуб, который является одним из грандов европейского и мирового футбола, обратился к одному фонду РФ через своих знакомых. Просьба заключалась в рассмотрении возможности выделения некоторых элементарных вещей, по словам Лаврова, даже за деньги. Позднее был получен положительный ответ, но неожиданно клуб прислал в последующем письме слова с извинениями и отказом от помощи. "По самым непонятным нам причинам данная сделка не получится, так как нам не разрешили этого сделать", - сообщалось в письме.

Лавров изначально не поверил в реальность данной ситуации, однако его мнение изменилось после ознакомления с оригиналами соответствующих документов.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:30

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