Лавров: "Старшие товарищи" просто не разрешают некоторым странам ЕС просить помощи у России"





В интервью для "Большой игры" Сергей Лавров рассказал, что помимо стран Европы об этом задумываются и некоторые государства Евросоюза и даже НАТО, намереваясь последовать по пути Италии. Некоторые виды помощи обладают хорошими сравнительными преимуществами, отметил глава внешнеполитического ведомства. Но этим странам просто не позволяют совершать такие действия "старшие товарищи".В подтверждение своих слов дипломат привел пример. Один европейский футбольный клуб, который является одним из грандов европейского и мирового футбола, обратился к одному фонду РФ через своих знакомых. Просьба заключалась в рассмотрении возможности выделения некоторых элементарных вещей, по словам Лаврова, даже за деньги. Позднее был получен положительный ответ, но неожиданно клуб прислал в последующем письме слова с извинениями и отказом от помощи. "По самым непонятным нам причинам данная сделка не получится, так как нам не разрешили этого сделать", - сообщалось в письме.Лавров изначально не поверил в реальность данной ситуации, однако его мнение изменилось после ознакомления с оригиналами соответствующих документов.