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Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль. Телеведущая отметила, что может себе это позволить, а ее наследник годится, что у него такая успешная мать.
Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль

Старшего сына Лера Кудрявцева родила в 19 лет и назвала его в честь популярного тогда актера Жана-Клода Ван Дамма. Спустя много лет знаменитость неоднократно признавалась в интервью, что допустила ошибку, дав ребенку такое необычное имя. Звезда даже предлагала Жану Ленюку сменить имя, но он подумал и принял решение, что не будет этого делать.

30-летний сын ведущей «Секрета на миллион» не любит афишировать свою жизнь. Он работает на одном из телеканалов продюсером. Два года назад Жан Ленюк подарил Лере Кудрявцевой внука.

Также ведущая воспитывает дочь Машу, которую родила от хоккеиста Игоря Макарова. Лера Кудрявцева рассказала, что полуторагодовалая малышка часто садится к отцу на руки и любит строить ему глазки. Также она научилась называть родителей «папаня и маманя», чем очень их веселит.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:14

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