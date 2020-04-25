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Учёные исключили вероятность инфицирования коронавирусом через порез на коже

Учёные из Тартуского университета оценили возможность заражения человека коронавирусом через открытую рану. Согласно утверждению экспертов, можно исключить вероятность инфицирования через порез на коже.

Кожа - это защитный барьер, способный уберечь человека, однако если возникает ее поражение, то бактерии могут проникнуть в организм. Тело, обладающее определённой структурой, не позволяет патогенным микроорганизмам проникать внутрь через рану. Вирусы способны попасть в клетки, если на поверхности имеется рецептор. Чаще всего такая структура есть у клеток органов дыхания и ЖКТ.

Они могут быть основными проводниками для вирусов. У патогенных микроорганизмов почти нет шансов проникнуть в организм через рану, но не стоит забывать, что заразиться ВИЧ можно из-за вируса, который распространяется через биологические жидкости. Если на коже присутствуют микрораны, то её необходимо защищать до полного восстановления. Зачастую меленькие порезы могут заживать очень быстро. Главное следить, чтобы рана была чистая. Для этого можно использовать бактерицидный пластырь. Стоит отметить, что обработка рук антисептиками с высоким содержанием спирта может вызывать пощипывание в области порезов, поэтому лучшим вариантом будет использование одноразовых перчаток.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:22

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