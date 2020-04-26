Ученые впервые смогли вернуть осязание человеку с киберпротезом руки





Нейрофизиолог Патрик Гэнцер, который работает в Мемориальном институте Баттеля, рассказал о том, что в лабораторных условиях был проведен эксперимент над 28-летним пациентом с киберпротезом. Он жаловался на то, что рука была «чужой», и не мог полноценно ею управлять. Постоянно приходилось наблюдать за тем, куда движется конечность, а это требовало значительной концентрации внимания.Пациент во время занятий дайвингом девять лет назад повредил спинной мозг. Исследователи вставили в кору мозга мужчины набор электродов и чип, предприняв попытку подключить к ним искусственную конечность. Добровольцу удалось успешно освоить киберпротез, но он не ощущал никаких движений. Поэтому ученые усилили сигналы, применив внешние датчики, электроды и микромоторы. Все это порождало вибрации и произошел посыл электрических импульсов в кожу, когда он прикасался к определенным предметам.Нейроинтерфейс это комбинация микрочипов, электродов и специальных алгоритмов. Благодаря этому прибору к мозгу человека можно подключить киберконечность или искусственные глаза. Кроме этого, такой эксперимент возможен даже с синтетическими органами чувств, подобных рентгеновизорам или тепловизорам. Над созданием этого прибора команда ученых работала на протяжении шести лет. Патрик Гэнцер и его команда намерены усовершенствовать киберпротез, чтобы его можно было применять в домашних условиях.