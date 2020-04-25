Автоэксперты рассказали, как на карантине помыть машину без воды





Российским законодательством предусмотрены штрафы за мойку автомобиля у подъезда с помощью ведра и тряпки. Жителям регионов за нарушение закона придется заплатить 1-3 тысячи рублей, а в столице – 5 тысяч. Однако автоэксперты рассказали, что частичная мойка все-таки разрешена. Это касается фар и фонарей, номерных знаков и ветрового стекла. Остальную часть транспортного средства можно очистить с помощью специальных составов, предназначенных для сухой мойки.В условиях самоизоляции можно заказать с доставкой на дом полироль на гелевой основе и тряпки из микрофибры. Средство необходимо равномерным слоем распрыскать по поверхности кузова, начиная с крыши машины. После этого необходимо немного подождать, чтобы грязь вступила с химикатами в контакт. Потребуется для этого примерно пять минут. Затем тряпкой нужно стряхнуть загрязнения в одном направлении, не прилагая значительных усилий. После того, как автомобиль будет очищен, можно этим же средством отполировать кузов.Данный метод имеет некоторые недостатки, так как его нельзя использовать для прочистки различных плоскостей и колесных арок. Кроме этого, сухими спецсредствами невозможно отмыть сильно загрязненные транспортные средства. Автоэксперты рассказали, что полироли бывают летние и зимние, поэтому при их выборе необходимо учитывать этот факт.