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Анна Седокова удивила поклонников новым селфи в крошечном нижнем белье

Анна Седокова в своём микроблоге в Instagram решила порадовать поклонников очередным провокационным снимком в крошечном нижнем белье. Судя по всему, экс-участница группы «ВИА Гра» заскучала на карантине и захотела перебрать архивные фотографии.

На селфи, которое Анна Седокова представила на суд общественности, знаменитость запечатлела себя на фоне комнаты вполоборота. Таким образом она решила показать пышные формы и пресс, являющийся результатом физических тренировок. Стоит отметить, поза и откровенный вид знаменитости побудили её фолловеров признать ее мастером провокации. Они осыпали её комплиментами и отметили, что снимок получился очень красивым.

«Такой сексуальной была только Жанна Фриске», «Анна, нельзя быть на карантине такой идеальной», - прокомментировали публикацию подписчики артистки. Некоторые поклонники заподозрили знаменитость в использовании фотошопа. Так, кто-то заметил, что при близком рассмотрении снимка можно увидеть неровности, которые могли появиться при редактировании фото. «Да и всё равно, что с обоих сторон стены покосились», «Фотошоп же очевидный», - отметили фолловеры. Однако публикация собрала больше 119 тысяч «лайков» и около 890 комментариев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Вчера, 23:00

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