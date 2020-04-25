Анна Седокова удивила поклонников новым селфи в крошечном нижнем белье
Анна Седокова в своём микроблоге в Instagram решила порадовать поклонников очередным провокационным снимком в крошечном нижнем белье. Судя по всему, экс-участница группы «ВИА Гра» заскучала на карантине и захотела перебрать архивные фотографии.
На селфи, которое Анна Седокова представила на суд общественности, знаменитость запечатлела себя на фоне комнаты вполоборота. Таким образом она решила показать пышные формы и пресс, являющийся результатом физических тренировок. Стоит отметить, поза и откровенный вид знаменитости побудили её фолловеров признать ее мастером провокации. Они осыпали её комплиментами и отметили, что снимок получился очень красивым.
«Такой сексуальной была только Жанна Фриске», «Анна, нельзя быть на карантине такой идеальной», - прокомментировали публикацию подписчики артистки. Некоторые поклонники заподозрили знаменитость в использовании фотошопа. Так, кто-то заметил, что при близком рассмотрении снимка можно увидеть неровности, которые могли появиться при редактировании фото. «Да и всё равно, что с обоих сторон стены покосились», «Фотошоп же очевидный», - отметили фолловеры. Однако публикация собрала больше 119 тысяч «лайков» и около 890 комментариев.
На селфи, которое Анна Седокова представила на суд общественности, знаменитость запечатлела себя на фоне комнаты вполоборота. Таким образом она решила показать пышные формы и пресс, являющийся результатом физических тренировок. Стоит отметить, поза и откровенный вид знаменитости побудили её фолловеров признать ее мастером провокации. Они осыпали её комплиментами и отметили, что снимок получился очень красивым.
«Такой сексуальной была только Жанна Фриске», «Анна, нельзя быть на карантине такой идеальной», - прокомментировали публикацию подписчики артистки. Некоторые поклонники заподозрили знаменитость в использовании фотошопа. Так, кто-то заметил, что при близком рассмотрении снимка можно увидеть неровности, которые могли появиться при редактировании фото. «Да и всё равно, что с обоих сторон стены покосились», «Фотошоп же очевидный», - отметили фолловеры. Однако публикация собрала больше 119 тысяч «лайков» и около 890 комментариев.