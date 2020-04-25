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Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после ее слов о домашнем насилии

Известный глянец Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после того, как знаменитость в недавнем интервью оправдывала домашнее насилие. Информация опубликована на официальном сайте журнала, а также аккаунте в Instagram.
Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после ее слов о домашнем насилии

В сообщении отмечается, что решение принималось редакцией после шквала критики в адрес Регины Тодоренко, накануне давшей интервью Peopletalk. Телеведущая решила высказать свое мнение о домашнем насилии, возмутившись женщинами, которые на камеру со слезами на глазах заявляют об избиении супругом, не задавая себе вопрос, почему избранник именно так себя ведет с женой.

После этого Glamour решил забрать у супруги Влада Топалова титул «Женщина года», присвоенный ей по результатам зрительского голосования за заслуги. Причиной тому в глянце называют категорическое отношение к насилию и буллингу, а позиция телеведущей противоречит этому. Сама Регина Тодоренко пока никак не отреагировала на данное событие.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:16

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