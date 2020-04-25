Итальянские ученые: Коронавирус может летать в воздухе

«Вирус можно сравнить с пассажиром, а частицы в воздухе – с самолетами. Когда он попадает на такое соединение, то быстро преодолевает расстояния и сохраняет активность долгое время. Возможно, из-за этого количество зараженных в больших городах больше, чем в сельской местности», - отметил Сетти.





Леонардо Сетти из Болонского университета рассказал, что вирус быстро распространяется по загрязненному воздуху. Это существенно повышает вероятность заражения в промышленных зонах больших городов.По словам специалиста, коронавирус имеет размер от 0,1 микрона. Когда он объединяется с частицами в воздухе, то способен преодолевать расстояние в сотни метров. Ученый отметил важность использования ионизаторов в закрытых помещениях и часто проветривать их.