Google назвал Android-смартфоны с функцией записи звонков
Концерн Google назвал Android-смартфоны, которые получат давно ожидаемую функцию, предназначенную для автоматической записи звонков. Система работает не во всех регионах и только на базе ОС от версии Android 9 Pi и выше.
На странице поддержки Google говорится, что функция звонков работает в тандеме с приложением Google Phone. Система запускается только с совместимыми девайсами. Точный список смартфонов и стран, оставшихся без новинки, не указан.
Google Phone, предназначенный для набора номера, выступает в роли основной «звонилки» на Google Pixel и устройства с оригинальным Android. В ряде европейских стран приложение запускается на Xiaomi. На прошлой неделе ПО получило обновление и стало доступно жителям Индии с телефонами Nokia.
На странице поддержки Google говорится, что функция звонков работает в тандеме с приложением Google Phone. Система запускается только с совместимыми девайсами. Точный список смартфонов и стран, оставшихся без новинки, не указан.
Google Phone, предназначенный для набора номера, выступает в роли основной «звонилки» на Google Pixel и устройства с оригинальным Android. В ряде европейских стран приложение запускается на Xiaomi. На прошлой неделе ПО получило обновление и стало доступно жителям Индии с телефонами Nokia.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:26