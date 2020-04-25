Google назвал Android-смартфоны с функцией записи звонков





На странице поддержки Google говорится, что функция звонков работает в тандеме с приложением Google Phone. Система запускается только с совместимыми девайсами. Точный список смартфонов и стран, оставшихся без новинки, не указан.Google Phone, предназначенный для набора номера, выступает в роли основной «звонилки» на Google Pixel и устройства с оригинальным Android. В ряде европейских стран приложение запускается на Xiaomi. На прошлой неделе ПО получило обновление и стало доступно жителям Индии с телефонами Nokia.