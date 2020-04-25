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Google назвал Android-смартфоны с функцией записи звонков

Концерн Google назвал Android-смартфоны, которые получат давно ожидаемую функцию, предназначенную для автоматической записи звонков. Система работает не во всех регионах и только на базе ОС от версии Android 9 Pi и выше.
Google назвал Android-смартфоны с функцией записи звонков

На странице поддержки Google говорится, что функция звонков работает в тандеме с приложением Google Phone. Система запускается только с совместимыми девайсами. Точный список смартфонов и стран, оставшихся без новинки, не указан.

Google Phone, предназначенный для набора номера, выступает в роли основной «звонилки» на Google Pixel и устройства с оригинальным Android. В ряде европейских стран приложение запускается на Xiaomi. На прошлой неделе ПО получило обновление и стало доступно жителям Индии с телефонами Nokia.

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Технологии / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:26

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