Продажи смартфона Sony Xperia 1 II перенесли на май
Старт продаж смартфона Sony Xperia 1 II перенесли с апреля на конец мая. Стоимость новинки на рынке Китая составит 1270 долларов.
Sony Xperia 1 II, оснащенный CinemaWide-экраном на 6,5 дюйма и соотношением сторон 21:9, функционирует на базе однокристального процессора Snapdragon 865, выпущенного компанией Qualcomm. Флагман оснащен фронтальными стереодинамиками, батареей на 4000 мАч, памятью на 8 и 256 ГБ.
Sony подобрала для нового смартфона три камеры по 12 Мп, оснащенные оптикой ZEISS. В основном объективе имеется датчик оптического типа IMX557 с нужной пользователям функцией стабилизации кадра. Ранее подобная технология не встречалась ни в одном девайсе. Для проведения селфи-съемки потребителям предложен датчик Samsung S5K4H7 на 8 Мп.
Sony Xperia 1 II, оснащенный CinemaWide-экраном на 6,5 дюйма и соотношением сторон 21:9, функционирует на базе однокристального процессора Snapdragon 865, выпущенного компанией Qualcomm. Флагман оснащен фронтальными стереодинамиками, батареей на 4000 мАч, памятью на 8 и 256 ГБ.
Sony подобрала для нового смартфона три камеры по 12 Мп, оснащенные оптикой ZEISS. В основном объективе имеется датчик оптического типа IMX557 с нужной пользователям функцией стабилизации кадра. Ранее подобная технология не встречалась ни в одном девайсе. Для проведения селфи-съемки потребителям предложен датчик Samsung S5K4H7 на 8 Мп.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:07