Доктор Александр Мясников рассказал об эффективных способах защиты во время вспышки COVID-19





Доктор Александр Мясников сообщил, что COVID-19 передаётся от человека к человеку с капельками слюны и назальными выделениями при насморке, во время кашля и чиханья. При попадании секрета на любую поверхность здоровый человек может заразиться, дотрагиваясь до неё, а после и до слизистых оболочек. По этой причине после возвращения домой необходимо обработать антисептиком все вещи, принесённые с собой, руки также необходимо очистить с использованием мыла в течение 20-30 секунд. Благодаря этому можно снизить риск заражения коронавирусом.Александр Мясников призывает граждан следовать рекомендациям медиков, чтобы повысить шанс остаться здоровыми во время распространения коронавирусной инфекции. С помощью мыла вирус можно удалить механическим путём, так как убрать инфекцию с неочищенных рук только водой невозможно. Специалист отмечает, на данный момент эксперты не выявили защитную реакцию организма у человека, который ранее переболел коронавирусом. Из-за этого в 2020 году можно ожидать вторую волну инфицирования COVID-19 у вылечившихся.