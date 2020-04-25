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Доктор Александр Мясников рассказал об эффективных способах защиты во время вспышки COVID-19

Доктор Александр Мясников в своём микроблоге в Instagram рассказал о способах защиты от коронавируса. По словам медика, от инфицирования можно защититься с помощью обработки антисептиком и мылом рук и принесённых домой предметов.

Доктор Александр Мясников сообщил, что COVID-19 передаётся от человека к человеку с капельками слюны и назальными выделениями при насморке, во время кашля и чиханья. При попадании секрета на любую поверхность здоровый человек может заразиться, дотрагиваясь до неё, а после и до слизистых оболочек. По этой причине после возвращения домой необходимо обработать антисептиком все вещи, принесённые с собой, руки также необходимо очистить с использованием мыла в течение 20-30 секунд. Благодаря этому можно снизить риск заражения коронавирусом.

Александр Мясников призывает граждан следовать рекомендациям медиков, чтобы повысить шанс остаться здоровыми во время распространения коронавирусной инфекции. С помощью мыла вирус можно удалить механическим путём, так как убрать инфекцию с неочищенных рук только водой невозможно. Специалист отмечает, на данный момент эксперты не выявили защитную реакцию организма у человека, который ранее переболел коронавирусом. Из-за этого в 2020 году можно ожидать вторую волну инфицирования COVID-19 у вылечившихся.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:00

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