Анатолий Вассерман рассказал, кому достанется его наследство
Анатолий Вассерман рассказал о том, кому достанется его наследство. По словам публициста и эрудита, у него не очень много ценных вещей, которые можно оставить после себя.
Публицист в свои 67 лет не имеет детей и не заводит отношения с женщинами. По словам Вассермана, в юности он ввязался в спор, из-за чего пришлось дать обет безбрачия. Эрудит заверил, что «очень ценит собственные слова» и не имеет возможности нарушить обещание.
Ближайшим наследником Вассермана является его младший брат. У него есть дочь, которую эрудит очень любит. По его словам, ради чада своего брата он и сейчас готов переписать все имущество на девочку или на него самого.
«У меня фактически и нечего оставлять. Есть только квартира, хотя ее получит человек, которому я и так бы все отдал. Денежные накопления относительно небольшие, из-за чего на них никто не будет яро претендовать и отстаивать права», - рассказал Вассерман в ходе программы «Судьба человека».
Публицист в свои 67 лет не имеет детей и не заводит отношения с женщинами. По словам Вассермана, в юности он ввязался в спор, из-за чего пришлось дать обет безбрачия. Эрудит заверил, что «очень ценит собственные слова» и не имеет возможности нарушить обещание.
Ближайшим наследником Вассермана является его младший брат. У него есть дочь, которую эрудит очень любит. По его словам, ради чада своего брата он и сейчас готов переписать все имущество на девочку или на него самого.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:48