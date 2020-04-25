Анатолий Вассерман рассказал, кому достанется его наследство

«У меня фактически и нечего оставлять. Есть только квартира, хотя ее получит человек, которому я и так бы все отдал. Денежные накопления относительно небольшие, из-за чего на них никто не будет яро претендовать и отстаивать права», - рассказал Вассерман в ходе программы «Судьба человека».





Публицист в свои 67 лет не имеет детей и не заводит отношения с женщинами. По словам Вассермана, в юности он ввязался в спор, из-за чего пришлось дать обет безбрачия. Эрудит заверил, что «очень ценит собственные слова» и не имеет возможности нарушить обещание.Ближайшим наследником Вассермана является его младший брат. У него есть дочь, которую эрудит очень любит. По его словам, ради чада своего брата он и сейчас готов переписать все имущество на девочку или на него самого.