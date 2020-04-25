Лолита Милявская остригла волосы на глазах у фанатов

«Нет, я не участвую в челлендже Ольги Бузовой. Просто все надоело! Сейчас прямо перед вами я стану лысой. Круто, кстати, получилось», - заявила исполнительница.

В видео Милявская взяла ножницы, разделила волосы пополам и ловким движением отрезала ровно половину. Осветленный локон не поддался экзекуции и стал элементом новой прически артистки.Часть фолловеров посчитала ролик попыткой хайпануть на пустом месте. Некоторым новая стрижка звезды, помолодевшей на несколько лет, пришлась по нраву.Ранее сообщалось , что новый жених Милявской оказался альфонсом.