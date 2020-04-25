Лолита Милявская остригла волосы на глазах у фанатов
Лолита Милявская остригла свои длинные волосы на глазах у фанатов. Соответствующий ролик ушедшая на самоизоляцию певица разместила в Instagram.
В видео Милявская взяла ножницы, разделила волосы пополам и ловким движением отрезала ровно половину. Осветленный локон не поддался экзекуции и стал элементом новой прически артистки.
Часть фолловеров посчитала ролик попыткой хайпануть на пустом месте. Некоторым новая стрижка звезды, помолодевшей на несколько лет, пришлась по нраву.
Ранее сообщалось, что новый жених Милявской оказался альфонсом.
В видео Милявская взяла ножницы, разделила волосы пополам и ловким движением отрезала ровно половину. Осветленный локон не поддался экзекуции и стал элементом новой прически артистки.
«Нет, я не участвую в челлендже Ольги Бузовой. Просто все надоело! Сейчас прямо перед вами я стану лысой. Круто, кстати, получилось», - заявила исполнительница.
Часть фолловеров посчитала ролик попыткой хайпануть на пустом месте. Некоторым новая стрижка звезды, помолодевшей на несколько лет, пришлась по нраву.
Ранее сообщалось, что новый жених Милявской оказался альфонсом.