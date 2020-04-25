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Ксению Собчак раскритиковали за хайп на помощи самоизолированным

Ксению Собчак, раздавшую гуманитарную помощь, раскритиковали за попытку хайпануть на самоизолированных пенсионерах. Жаркая дискуссия развернулась под новым постом светской львицы в Instagram.
Ксению Собчак раскритиковали за хайп на помощи самоизолированным

Собчак показала снимки, на которых запечатлена в кепке, худи, медицинской маске. Ведущая держит полные продуктов пакеты, подготовленные для пожилых россиян. В комментарии к посту знаменитость рассказала, что подобные акции устраивает каждые выходные.
«Наши старики оказались в группе риска, поэтому я призываю всех проявить добро к соседям и помочь нуждающимся», - написала супруга Константина Богомолова.

Фолловеры считают, что благотворительность «любит тишину». Многие сейчас помогают окружающим, но не кричат об этом на каждом углу. Подписчики заметили, что получательница продуктов на фото не похожа на пенсионерку и напоминает Маргариту Симоньян.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:41

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