Ксению Собчак раскритиковали за хайп на помощи самоизолированным

«Наши старики оказались в группе риска, поэтому я призываю всех проявить добро к соседям и помочь нуждающимся», - написала супруга Константина Богомолова.

Собчак показала снимки, на которых запечатлена в кепке, худи, медицинской маске. Ведущая держит полные продуктов пакеты, подготовленные для пожилых россиян. В комментарии к посту знаменитость рассказала, что подобные акции устраивает каждые выходные.Фолловеры считают, что благотворительность «любит тишину». Многие сейчас помогают окружающим, но не кричат об этом на каждом углу. Подписчики заметили, что получательница продуктов на фото не похожа на пенсионерку и напоминает Маргариту Симоньян.