В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400

«ЗРК ликвидировали все выпущенные по позициям ракеты, после чего идентифицировали противника и ликвидировали его, атаковав позиции. Захват цели производился на расстоянии примерно в 400 километров. Благодаря подготовке личного состава удалось в кратчайшие сроки отразить атаку и ликвидировать противника», - говорится в сообщении пресс-центра ЦВО.





В качестве ракет противника использовались «Армавир» и «Фаворит-РМ». В ходе учений также была проверена дальность ведения боя комплексами «Триумф». ЗРК отлично показали себя в имитированных условиях отражения атаки и дальнейшего сопровождения условного противника вплоть до уничтожения.