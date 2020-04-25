Родные Геннадия Карновича-Валуа показали архивные фото актера
Родные заслуженного артиста Геннадия Карновича-Валуа, скончавшегося в 1992 году, запустили в честь 100-летия актера специальный сайт. Ресурс содержит старые фото и семейные документы, долгие годы хранившиеся в архиве.
Разработкой юбилейного сайта занимался внук актера. Кирилл Карнович-Валуа не пошел по стопам известного деда, который родился 25 апреля 1920 года, и стал корреспондентом.
Свою карьеру актер начал со службы в «Ленкоме». В 1964 году знаменитость перешел в Малый театр, где играл в известных постановках: «Человек, который смеется», «Любовь Яровая», «Ревизор». Карнович-Валуа успел продемонстрировать свой талант и с телеэкранов. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Тихий Дон», «Холопы», «Высота», «Анна и командор», «Телеграмма».
Разработкой юбилейного сайта занимался внук актера. Кирилл Карнович-Валуа не пошел по стопам известного деда, который родился 25 апреля 1920 года, и стал корреспондентом.
Свою карьеру актер начал со службы в «Ленкоме». В 1964 году знаменитость перешел в Малый театр, где играл в известных постановках: «Человек, который смеется», «Любовь Яровая», «Ревизор». Карнович-Валуа успел продемонстрировать свой талант и с телеэкранов. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Тихий Дон», «Холопы», «Высота», «Анна и командор», «Телеграмма».