Певица Юлианна Караулова устроила фотосессию в ванне с туалетной бумагой
Певица Юлианна Караулова в своём микроблоге в Instagram опубликовала фотографии, на которых предстала лежа в ванне, «наполненной» туалетной бумагой. Таким образом она решила поблагодарить поклонников за поздравления с днём рождения, прошедшим недавно.
С начала карантина из-за вспышки COVID-19 Юлианна Караулова стала активно вести свою страницу в Instagram. Недавно она показала отрывок из клипа на новую песню «Градусы», которая вышла в её день рождения, 24 апреля. Для снимка исполнительница выбрала короткое шелковое платье и защитную маску со стразами. Локацию для фотографии знаменитость выбрала необычную: она залезла в ванну, «наполненную» туалетной бумагой. В подписи к фото Караулова поспешила выразить слова благодарности всей своей команде за помощь в создании и монтаже видеоклипа, а поклонникам - за тёплые поздравления в честь праздника.
Также звезда попросила фанатов поделиться впечатлениями от просмотра видеоработы. По словам Карауловой, клип был снят за 3 дня, смонтирован за неделю, а основные съёмки проходили у неё дома. Поклонники отметили оригинальность снимка и сообщили, что клип получился очень интересным и весёлым. «Клип очень классный! Такой же крутой, как и все остальные», «Очень креативная идея клипа», - прокомментировали подписчики публикацию артистки. Стоит отметить, Юлианна Караулова на данный момент придерживается режима социального дистанцирования. Знаменитость не стала терять время зря и начала читать книги, общаться с фолловерами и готовить.
С начала карантина из-за вспышки COVID-19 Юлианна Караулова стала активно вести свою страницу в Instagram. Недавно она показала отрывок из клипа на новую песню «Градусы», которая вышла в её день рождения, 24 апреля. Для снимка исполнительница выбрала короткое шелковое платье и защитную маску со стразами. Локацию для фотографии знаменитость выбрала необычную: она залезла в ванну, «наполненную» туалетной бумагой. В подписи к фото Караулова поспешила выразить слова благодарности всей своей команде за помощь в создании и монтаже видеоклипа, а поклонникам - за тёплые поздравления в честь праздника.
Также звезда попросила фанатов поделиться впечатлениями от просмотра видеоработы. По словам Карауловой, клип был снят за 3 дня, смонтирован за неделю, а основные съёмки проходили у неё дома. Поклонники отметили оригинальность снимка и сообщили, что клип получился очень интересным и весёлым. «Клип очень классный! Такой же крутой, как и все остальные», «Очень креативная идея клипа», - прокомментировали подписчики публикацию артистки. Стоит отметить, Юлианна Караулова на данный момент придерживается режима социального дистанцирования. Знаменитость не стала терять время зря и начала читать книги, общаться с фолловерами и готовить.