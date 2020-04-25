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Анастасия Волочкова коротает дни на карантине перед телевизором

Анастасия Волочкова показала фанатам, как коротает дни на карантине. Соответствующий пост балерина разместила в микроблоге Instagram.
Анастасия Волочкова коротает дни на карантине перед телевизором

На представленном снимке видны ноги Волочковой, вытянувшейся перед телевизором на диване. Танцовщица смотрит на костер в экране, попивая чай из бокала с изображением икон. На стильном столике рядом можно заметить кальян и два мобильных телефона.
«Прекрасный домашний вечер», - написала звезда в комментарии к фото.

Волочкова старается не скучать и развлекать поклонников, которые тоже вынуждены самоизолироваться. С момента введения ограничений танцовщица записала выступление в домашнем театре, спела, продемонстрировала свою растяжку, рассказала об оригинальном способе борьбы с COVID-19.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:20

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