Доктор Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций
Доктор Александр Мясников продемонстрировал россиянам сравнительный анализ числа погибших от уханьского коронавируса и других инфекций. Отчет о проделанной работе появился в его Telegram-канале.
Согласно официальной статистике, коронавирус стал причиной смерти 195 тыс. человек во всем мире. Каждый год столбняк уносит жизни 89 тыс., грипп – 650 тыс. - 1 млн, туберкулез – 1,5 млн, ротавирус – 800 тыс. гепатит типа B – 650 тыс., пневмококк – до 2,5 млн. Попавшие в список болезни можно предотвратить своевременной вакцинацией, но антипрививочники пренебрегают рекомендациями врачей.
Согласно официальной статистике, коронавирус стал причиной смерти 195 тыс. человек во всем мире. Каждый год столбняк уносит жизни 89 тыс., грипп – 650 тыс. - 1 млн, туберкулез – 1,5 млн, ротавирус – 800 тыс. гепатит типа B – 650 тыс., пневмококк – до 2,5 млн. Попавшие в список болезни можно предотвратить своевременной вакцинацией, но антипрививочники пренебрегают рекомендациями врачей.
«Как думаете, наш народ делает выводы? Да, сейчас мы в панике, но пройдут пару лет и все снова забудут про прививки. Соблюдать утвержденный график вакцинации нужно в любое время, а не вспоминать о нем в разгар пандемии! Ученые создадут вакцину от КВИ, но я знаю, что люди начнут говорить о возможном риске после нее заболеть раком», - рассказал Мясникова.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:00