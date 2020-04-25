Доктор Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

«Как думаете, наш народ делает выводы? Да, сейчас мы в панике, но пройдут пару лет и все снова забудут про прививки. Соблюдать утвержденный график вакцинации нужно в любое время, а не вспоминать о нем в разгар пандемии! Ученые создадут вакцину от КВИ, но я знаю, что люди начнут говорить о возможном риске после нее заболеть раком», - рассказал Мясникова.





Согласно официальной статистике, коронавирус стал причиной смерти 195 тыс. человек во всем мире. Каждый год столбняк уносит жизни 89 тыс., грипп – 650 тыс. - 1 млн, туберкулез – 1,5 млн, ротавирус – 800 тыс. гепатит типа B – 650 тыс., пневмококк – до 2,5 млн. Попавшие в список болезни можно предотвратить своевременной вакцинацией, но антипрививочники пренебрегают рекомендациями врачей.