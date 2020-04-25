Доктор Мясников объяснил, зачем нужна вакцина от COVID-19

«Вакцина нужна не для индивидуальной защиты каждого пациента. Речь идет о коллективном иммунитете. Когда-то даже простой ОРВИ был не менее опасен, чем коронавирус. Сейчас важно обеспечить вакцинацию не только больных, но и прививки для здоровых людей. Также необходимо проработать методику тестирования на антитела, что позволит выявить людей, уже сталкивавшихся с коронавирусом», - рассказал Мясников.





По словам специалиста, все, кто откажется от обязательной вакцинации, затормозят борьбу с коронавирусом. Мясников призвал при появлении реального препарата, способного излечивать COVID-19, не поддаваться панике и следовать рекомендациям медиков.