Доктор Мясников объяснил, зачем нужна вакцина от COVID-19
Доктор Александр Мясников рассказал о необходимости вакцины от COVID-19. По словам специалиста, в первую очередь она даст возможность прививаться от коронавируса и стимулировать выработку естественного иммунитета к заболеванию.
По словам специалиста, все, кто откажется от обязательной вакцинации, затормозят борьбу с коронавирусом. Мясников призвал при появлении реального препарата, способного излечивать COVID-19, не поддаваться панике и следовать рекомендациям медиков.
«Вакцина нужна не для индивидуальной защиты каждого пациента. Речь идет о коллективном иммунитете. Когда-то даже простой ОРВИ был не менее опасен, чем коронавирус. Сейчас важно обеспечить вакцинацию не только больных, но и прививки для здоровых людей. Также необходимо проработать методику тестирования на антитела, что позволит выявить людей, уже сталкивавшихся с коронавирусом», - рассказал Мясников.
По словам специалиста, все, кто откажется от обязательной вакцинации, затормозят борьбу с коронавирусом. Мясников призвал при появлении реального препарата, способного излечивать COVID-19, не поддаваться панике и следовать рекомендациям медиков.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:13