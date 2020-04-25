Академик Лядов назвал способ восстановления легких после коронавируса
Академик РАН Константин Лядов назвал способ, позволяющий восстановить легкие, пострадавшие от коронавируса. Некоторые практики могут нанести человеку вред.
Ковидная пневмония вызывает увеличение плотности легочной ткани, поэтому после выздоровления нужно организовать правильный двигательно-дыхательный режим. Для восстановления не подойдет классическая дыхательная гимнастика, предусматривающая усиление на выдохе, например, надувание шариков.
Лядов рассказал, что китайские коллеги рекомендуют упражнение «мышечное растяжение», выполняемое на животе. Вдох делается носом, а медленный выдох – ртом. Такой подход не приведет к разрыву поврежденных альвеол, но поможет раскрыть пространство в грудной клетке. После выздоровления необходимо беречься и избегать физических нагрузок, например, приседаний, передает «МК».
Ковидная пневмония вызывает увеличение плотности легочной ткани, поэтому после выздоровления нужно организовать правильный двигательно-дыхательный режим. Для восстановления не подойдет классическая дыхательная гимнастика, предусматривающая усиление на выдохе, например, надувание шариков.
Лядов рассказал, что китайские коллеги рекомендуют упражнение «мышечное растяжение», выполняемое на животе. Вдох делается носом, а медленный выдох – ртом. Такой подход не приведет к разрыву поврежденных альвеол, но поможет раскрыть пространство в грудной клетке. После выздоровления необходимо беречься и избегать физических нагрузок, например, приседаний, передает «МК».
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:00