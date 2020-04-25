Академик Лядов назвал способ восстановления легких после коронавируса





Ковидная пневмония вызывает увеличение плотности легочной ткани, поэтому после выздоровления нужно организовать правильный двигательно-дыхательный режим. Для восстановления не подойдет классическая дыхательная гимнастика, предусматривающая усиление на выдохе, например, надувание шариков.Лядов рассказал, что китайские коллеги рекомендуют упражнение «мышечное растяжение», выполняемое на животе. Вдох делается носом, а медленный выдох – ртом. Такой подход не приведет к разрыву поврежденных альвеол, но поможет раскрыть пространство в грудной клетке. После выздоровления необходимо беречься и избегать физических нагрузок, например, приседаний, передает «МК».