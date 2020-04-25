NI: В России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»

«Наблюдение за происходящим вокруг гибрида будет осуществляться при помощи ряда камер и вывода информации на дисплей, расположенный в кабине. Также «Камов» будет иметь несколько степеней защиты, современную систему катапультирования и многие другие утилиты для безопасности», - рассказал Ларсон.





Автор статьи Калеб Ларсон отметил, что основой для борта станут вертолеты Ка-50 и Ка-52, которые планируют оснастить современным вооружением. Главной его особенностью станет наличие реактивных ускорителей. В процессе разработки инженеры уделят внимание безопасности пилотов, полностью избавившись от стеклянных панелей.Управлять боевой машиной будут два человека. За защиту от радиолокационной видимости гибрида будет отвечать система, схожая с американской Sikorsky Raider.