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NI: В России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»

Издание The National Interest сообщило о начале разработки малозаметного вертолетно-реактивного гибрида «Камов». Летательный аппарат планируют использовать в военных целях.

Автор статьи Калеб Ларсон отметил, что основой для борта станут вертолеты Ка-50 и Ка-52, которые планируют оснастить современным вооружением. Главной его особенностью станет наличие реактивных ускорителей. В процессе разработки инженеры уделят внимание безопасности пилотов, полностью избавившись от стеклянных панелей.
«Наблюдение за происходящим вокруг гибрида будет осуществляться при помощи ряда камер и вывода информации на дисплей, расположенный в кабине. Также «Камов» будет иметь несколько степеней защиты, современную систему катапультирования и многие другие утилиты для безопасности», - рассказал Ларсон.

Управлять боевой машиной будут два человека. За защиту от радиолокационной видимости гибрида будет отвечать система, схожая с американской Sikorsky Raider.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:47

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