Радиолюбитель из России поймал в эфире сигнал иранского военного спутника «Нур»





Сигналы после получения были подвержены обработке, включая вычисление конкретных параметров спутника. Импульсы, рассказал «РИА Новости» Дмитрий Пашков, проходят на частоте 400 МГц с модуляцией FSK. Подобные передающие блоки устанавливают на коммерческих спутниках малого класса, в том числе на так называемых кубсатах начального уровня. Размеры иранского спутника не превышают 20 х 30 см, посылаемый сигнал нестабилен, так как аппарат, предположительно, вращается. Спутник приступит к работе в ближайшее время, причём для передачи информации задействуют скоростной канал связи со стационарной станцией на Земле.Специалист, исходя из структуры импульсов, сделал вывод, что передающий блок орбитального аппарата аналогичен европейским или китайским. Запуск на орбиту первого военного иранского спутника состоялся при использовании ракеты-носителя «Касед».