Певца Максима Леонидова оштрафовали за нарушение самоизоляции
Максима Леонидова оштрафовали за нарушение самоизоляции и режима повышенной готовности, объявленного в Санкт-Петербурге для борьбы с COVID-19. Полицейские составили на певца протокол.
Депутат Заксобрания Борис Вишневский рассказал, что Леонидов был задержан во время прогулки в Шуваловском парке, расположенном в Выборгском районе. Размер штрафа за беспричинный выход на улицу составляет 4000 рублей. Привлекли ли музыканта к административной ответственности, неизвестно.
Ранее мэрия Москвы ответила на коллективный иск, поданный горожанами из-за самоизоляции.
Депутат Заксобрания Борис Вишневский рассказал, что Леонидов был задержан во время прогулки в Шуваловском парке, расположенном в Выборгском районе. Размер штрафа за беспричинный выход на улицу составляет 4000 рублей. Привлекли ли музыканта к административной ответственности, неизвестно.
Ранее мэрия Москвы ответила на коллективный иск, поданный горожанами из-за самоизоляции.