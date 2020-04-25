Анастасия Волочкова раскрыла необычный способ борьбы с коронавирусом

«Я ем перец, служащий профилактикой развития рака, три раза в день. Я обожаю его вкус, а мои друзья, заглядывая в кастрюли, делают круглые глаза. Моя помощница Лола знает, сколько низкокалорийного овоща добавлять в блюда, но иногда я прошу ее увеличить норму. Безусловно, в качестве профилактики я хожу в баню и окунаюсь в ледяную купель», - цитирует «ФАН» Волочкову.



