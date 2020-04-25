Анастасия Волочкова раскрыла необычный способ борьбы с коронавирусом
Анастасия Волочкова раскрыла фанатам свой необычный способ борьбы с уханьским коронавирусом. Во время пандемии балерина каждый день ест для профилактики острый красный перец.
Волочкова считает красный перец полезным и эффективным для уничтожения болезнетворных организмов. Овощ нормализует работу кишечника и восстанавливает естественный микробиом, имеющий огромное значение для правильной работы иммунитета.
Ранее знаменитость рассказала, как ей предлагали 1,5 млн долларов за съемку в эротике.
Волочкова считает красный перец полезным и эффективным для уничтожения болезнетворных организмов. Овощ нормализует работу кишечника и восстанавливает естественный микробиом, имеющий огромное значение для правильной работы иммунитета.
«Я ем перец, служащий профилактикой развития рака, три раза в день. Я обожаю его вкус, а мои друзья, заглядывая в кастрюли, делают круглые глаза. Моя помощница Лола знает, сколько низкокалорийного овоща добавлять в блюда, но иногда я прошу ее увеличить норму. Безусловно, в качестве профилактики я хожу в баню и окунаюсь в ледяную купель», - цитирует «ФАН» Волочкову.
Ранее знаменитость рассказала, как ей предлагали 1,5 млн долларов за съемку в эротике.