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Королева Великобритании Елизавета II готова простить принца Гарри и принять в королевскую семью

С начала апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл больше не являются исполнителями королевских обязанностей. Королева Елизавета II уверена, когда-то ее внук захочет вернуться в Великобританию. Монарх примет «блудного сына» с радостью и простит его.

После отказа принца Гарри и Меган Маркл исполнять королевские обязанности они вместе с сыном Арчи решили переехать в Лос-Анджелес. Согласно утверждению королевского эксперта Ингрид Сьюард, королева Елизавета II считает герцога Сассекского «блудным сыном». Он непременно захочет вернуться в родной дом, отмечает она. В свою очередь, монарх не будет препятствовать этому и с радостью примет внука.
«Королева Елизавета II будет очень рада его встретить, — сообщила Ингрид Сьюард. — После того, как принц Гарри объявил о переезде, монарх огорчилась, однако поняла и не стала выступать против его решения. Это можно объяснить тем, что она убеждена, он точно вернется».

Эксперт объяснила, монаршая особа является верующим человеком, а в христианстве заложено прощение к близким людям. Однако королева Елизавета II не намерена рассказывать о своих истинных чувствах даже приближённым.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:19

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