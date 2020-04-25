Королева Великобритании Елизавета II готова простить принца Гарри и принять в королевскую семью

«Королева Елизавета II будет очень рада его встретить, — сообщила Ингрид Сьюард. — После того, как принц Гарри объявил о переезде, монарх огорчилась, однако поняла и не стала выступать против его решения. Это можно объяснить тем, что она убеждена, он точно вернется».





После отказа принца Гарри и Меган Маркл исполнять королевские обязанности они вместе с сыном Арчи решили переехать в Лос-Анджелес. Согласно утверждению королевского эксперта Ингрид Сьюард, королева Елизавета II считает герцога Сассекского «блудным сыном». Он непременно захочет вернуться в родной дом, отмечает она. В свою очередь, монарх не будет препятствовать этому и с радостью примет внука.Эксперт объяснила, монаршая особа является верующим человеком, а в христианстве заложено прощение к близким людям. Однако королева Елизавета II не намерена рассказывать о своих истинных чувствах даже приближённым.