Пранкеры предложили Анастасии Волочковой сняться в эротике за 1,5 млн долларов

«Мне сразу стало понятно, что меня разыгрывают, хотя на экране действительно высветился номер Собчак. Я немного подыграла, а потом бросила трубку», - цитирует «КП» артистку.





Согласно подготовленному сценарию, разговор начала якобы Собчак. Потом ведущая передала трубку режиссеру, который хотел видеть в своем проекте Волочкову. Он предупредил танцовщицу, что большой гонорар ей заплатят только в случае согласия играть в откровенных сценах. Разговор продолжался до тех пор, пока пранкеры не спросили, какие еще услуги готова предоставить балерина за 1,5 млн. Вместо ответа в трубке послышались гудки.Волочкова и Собчак являются непримиримыми соперницами. «Черная кошка» между звездами пробежала в прошлом году, когда ведущая оставила в бане танцовщицы видеокамеры.