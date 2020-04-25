В Красноярском крае подростка подозревают в убийстве брата из-за компьютерной игры





Инцидент произошел 23 апреля в утреннее время. Мать детей ушла по делам, ввиду чего они остались дома вдвоем. По возвращению женщина увидела, что в комнатах беспорядок, а на кухне лежит тело ее ребенка. Прибывшие на место медики констатировали факт смерти мальчика. В ходе детального осмотра оказалось, что он скончался от многочисленных ножевых ранений.Брат умершего сперва заявлял, что лег спать и не видел, как произошло убийство. Позднее он признался в случившемся. По словам ребенка, он «проиграл в игру и боялся, что его осудят друзья».По факту происшествия начато уголовное делопроизводство. Информация о мерах, принятых в отношении ребенка, отсутствует.