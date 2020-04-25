Китай собрался добывать полезные ресурсы из астероидов





Компания Origin Space, основанная Ю Тяньхуном и Су Мэном, станет первой в Поднебесной фирмой, готовой отправиться в космос ради полезных ископаемых. Свод законов об использовании еще не готов, но предприятие уже договаривается о партнерстве с известными университетами, НИИ и Академией космической техники.В мире пока работает только одна лаборатория, занимающаяся глубоким изучением космоса. Ее деятельность курирует Академия наук Люксембурга. Власти этой небольшой страны одними из первых приняли закон о добыче космических ресурсов.