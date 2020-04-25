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Анна Христич рассказала об «участии» Аллы Пугачевой в криминальном сюжете

Анна Христич рассказала об «участии» Аллы Пугачевой в криминальном сюжете сериала «Охота на певицу». Картина снята по материалам недавно рассекреченного уголовного дела.
Анна Христич рассказала об «участии» Аллы Пугачевой в криминальном сюжете

В 70-е маньяк Анатолий Нагиев после серии убийств стал планировать покушение на Пугачеву. Он ненавидел песни артистки, звучавшие со всех сторон. Злоумышленник собрал данные о певице и подкараулил ее около подъезда. Совершить задуманное преступнику помешала консьержка.

В сериале Примадонна носит фамилию Балашова, но благодаря актерской игре Христич зрители сразу поймут, кто скрывается за ее образом. Чтобы вжиться в роль, знаменитости пришлось пересмотреть множество концертов и интервью Аллы Борисовны.
«Мама и бабушка мне очень помогли готовиться к съемкам. Они в деталях рассказали, какой в 70-е была Примадонна. В те времена ее творчество оказало на них сильно влияние», - цитирует «МК» актрису.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:07

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