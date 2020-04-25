Анна Христич рассказала об «участии» Аллы Пугачевой в криминальном сюжете

«Мама и бабушка мне очень помогли готовиться к съемкам. Они в деталях рассказали, какой в 70-е была Примадонна. В те времена ее творчество оказало на них сильно влияние», - цитирует «МК» актрису.







В 70-е маньяк Анатолий Нагиев после серии убийств стал планировать покушение на Пугачеву. Он ненавидел песни артистки, звучавшие со всех сторон. Злоумышленник собрал данные о певице и подкараулил ее около подъезда. Совершить задуманное преступнику помешала консьержка.В сериале Примадонна носит фамилию Балашова, но благодаря актерской игре Христич зрители сразу поймут, кто скрывается за ее образом. Чтобы вжиться в роль, знаменитости пришлось пересмотреть множество концертов и интервью Аллы Борисовны.