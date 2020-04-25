Специалисты рассказали о правилах выбора шин для автомобиля
Специалисты рассказали, как правильно выбрать шины. Они отметили, не бывает покрышек плохого качества, однако продукцию производителей из Китая лучше не использовать.
Для правильного выбора автомобильных шин среди большого количества, представленного на авторынке, специалисты рекомендуют учитывать важные нюансы. Прежде всего необходимо обратить внимание на производителя и категорию резины. Согласно утверждению экспертов, не стоит покупать самые дешевые шины, поскольку это может быть очень опасно.
Во время покупки покрышек их следует внимательно осмотреть, обращая внимание на «свежесть», условия хранения и всевозможные заводские дефекты. Специалисты отмечают, при выборе шин лучше учитывать средний ценовой диапазон и избегать неизвестных производителей, в том числе китайских. Если денег недостаточно, то нужно отдать предпочтение отечественному производителю. Автоэксперты сообщают, шины хорошего качества можно найти у компаний Cordiant и Pirelli. Также есть зарубежные фирмы по производству покрышек, которые можно найти в России, к примеру, Nokian. Об этом специалисты рассказали изданию newinform.com.
Для правильного выбора автомобильных шин среди большого количества, представленного на авторынке, специалисты рекомендуют учитывать важные нюансы. Прежде всего необходимо обратить внимание на производителя и категорию резины. Согласно утверждению экспертов, не стоит покупать самые дешевые шины, поскольку это может быть очень опасно.
«Большинство автомобилистов считает, что зимний период является самым опасным временем года, но это не так. Летом также необходимо учитывать, что машина может выезжать в сырую погоду. Не стоит забывать о высокой скорости и более высоком требовании к торможению. Выбор летней резины очень важен и к нему нужно подходить с умом», — сообщают эксперты.
Во время покупки покрышек их следует внимательно осмотреть, обращая внимание на «свежесть», условия хранения и всевозможные заводские дефекты. Специалисты отмечают, при выборе шин лучше учитывать средний ценовой диапазон и избегать неизвестных производителей, в том числе китайских. Если денег недостаточно, то нужно отдать предпочтение отечественному производителю. Автоэксперты сообщают, шины хорошего качества можно найти у компаний Cordiant и Pirelli. Также есть зарубежные фирмы по производству покрышек, которые можно найти в России, к примеру, Nokian. Об этом специалисты рассказали изданию newinform.com.