Специалисты рассказали о правилах выбора шин для автомобиля

«Большинство автомобилистов считает, что зимний период является самым опасным временем года, но это не так. Летом также необходимо учитывать, что машина может выезжать в сырую погоду. Не стоит забывать о высокой скорости и более высоком требовании к торможению. Выбор летней резины очень важен и к нему нужно подходить с умом», — сообщают эксперты.





Для правильного выбора автомобильных шин среди большого количества, представленного на авторынке, специалисты рекомендуют учитывать важные нюансы. Прежде всего необходимо обратить внимание на производителя и категорию резины. Согласно утверждению экспертов, не стоит покупать самые дешевые шины, поскольку это может быть очень опасно.Во время покупки покрышек их следует внимательно осмотреть, обращая внимание на «свежесть», условия хранения и всевозможные заводские дефекты. Специалисты отмечают, при выборе шин лучше учитывать средний ценовой диапазон и избегать неизвестных производителей, в том числе китайских. Если денег недостаточно, то нужно отдать предпочтение отечественному производителю. Автоэксперты сообщают, шины хорошего качества можно найти у компаний Cordiant и Pirelli. Также есть зарубежные фирмы по производству покрышек, которые можно найти в России, к примеру, Nokian. Об этом специалисты рассказали изданию newinform.com.