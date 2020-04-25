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Ученый: Земные бактерии при попадании в космос могут стать смертельно опасными

Ученый Владимир Сычев из ИМБП РАН считает, что земные бактерии при попадании в космос могут стать смертельно опасными. Занести микроорганизмы на орбиту могут космонавты.
Ученый: Земные бактерии при попадании в космос могут стать смертельно опасными

Человека нельзя простерилизовать, а значит земные бактерии уже приспособились к жизни на МКС. Микроорганизмы активно размножаются и меняются в зависимости от среды обитания.

Сычев рассказал, что в рамках эксперимента под названием «Метеорит» споры бактерий помещались в условия, в которые попадает спускаемый аппарат при вхождении в атмосферу. Часть микроорганизмов не сгорела и продолжила размножаться при попадании в грунт.
«На МКС и вокруг станции могут находится занесенные с Земли споры. Во время серии опытов по программе «Тест» даже в вакууме были обнаружены выжившие бактерии. Все они могут мутировать и стать опасными для жизни», - рассказал ученый.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:30

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