Ученый: Земные бактерии при попадании в космос могут стать смертельно опасными

«На МКС и вокруг станции могут находится занесенные с Земли споры. Во время серии опытов по программе «Тест» даже в вакууме были обнаружены выжившие бактерии. Все они могут мутировать и стать опасными для жизни», - рассказал ученый.







Человека нельзя простерилизовать, а значит земные бактерии уже приспособились к жизни на МКС. Микроорганизмы активно размножаются и меняются в зависимости от среды обитания.Сычев рассказал, что в рамках эксперимента под названием «Метеорит» споры бактерий помещались в условия, в которые попадает спускаемый аппарат при вхождении в атмосферу. Часть микроорганизмов не сгорела и продолжила размножаться при попадании в грунт.