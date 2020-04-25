Главврач рассказал о важности информирования персонала о COVID-19

«У людей должно быть понимание происходящего. Информация о коронавирусе постоянно обновляется, появляются новые сведения, результаты исследований и другое. У персонала не всегда есть время посмотреть новости в интернете. Мы просто собираем всех и сообщаем самое важное», - рассказал Саликов.





Специалист подчеркнул, что сейчас руководители больниц должны поддерживать своих сотрудников. Внимание нужно обратить на психологическую обстановку в коллективе. Сотрудники часто переживают не только за себя, но и за своих близких. До коллег важно донести, что они получат необходимую поддержку при необходимости.В России подтверждено более 68 тысяч случаев заражения коронавирусом. 615 человек скончались от заболевания. Под наблюдением медиков остаются 168 тысяч пациентов, сообщает РЕН ТВ.