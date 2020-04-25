Главврач рассказал о важности информирования персонала о COVID-19
Александр Саликов, являющийся главным врачом больницы Буянова, рассказал о важности информирования персонала о коронавирусе. По его словам, разъяснительные беседы необходимо проводить раз в несколько дней в зависимости от загруженности госпиталя.
Специалист подчеркнул, что сейчас руководители больниц должны поддерживать своих сотрудников. Внимание нужно обратить на психологическую обстановку в коллективе. Сотрудники часто переживают не только за себя, но и за своих близких. До коллег важно донести, что они получат необходимую поддержку при необходимости.
В России подтверждено более 68 тысяч случаев заражения коронавирусом. 615 человек скончались от заболевания. Под наблюдением медиков остаются 168 тысяч пациентов, сообщает РЕН ТВ.
«У людей должно быть понимание происходящего. Информация о коронавирусе постоянно обновляется, появляются новые сведения, результаты исследований и другое. У персонала не всегда есть время посмотреть новости в интернете. Мы просто собираем всех и сообщаем самое важное», - рассказал Саликов.
Специалист подчеркнул, что сейчас руководители больниц должны поддерживать своих сотрудников. Внимание нужно обратить на психологическую обстановку в коллективе. Сотрудники часто переживают не только за себя, но и за своих близких. До коллег важно донести, что они получат необходимую поддержку при необходимости.
В России подтверждено более 68 тысяч случаев заражения коронавирусом. 615 человек скончались от заболевания. Под наблюдением медиков остаются 168 тысяч пациентов, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:19