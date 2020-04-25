Друг Надежды Бабкиной призвал молиться о выздоровлении певицы

«Массовая молитва может творить чудеса. Сейчас мы должны только просить Бога о чуде. Важно понимать, что такие заболевания не проходят без последствий. Впереди Надежду Георгиевну ждет долгая реабилитация», - цитирует «Собеседник» приятеля исполнительницы.





Коллеги и близкие в последние дни радовали фанатов хорошими новостями. Некоторые говорили, что Бабкина прошла пик и идет на поправку, другие радовались ее выходу из комы. Оказалось, на самом деле врачи не дают оптимистичных прогнозов.Бабкина находится в пограничном состоянии, соответственно, оно может измениться в лучшую или худшую сторону. Врачи пытаются минимизировать риски, но все зависит от пациентки. Организм певицы ослаблен болезнью и лечением, поэтому медики стараются не делать серьезных назначений, чтобы не вызвать негативный ответ на терапию.