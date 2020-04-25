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Друг Надежды Бабкиной призвал молиться о выздоровлении певицы

Друг Надежды Бабкиной, пожелавший не называть свое имя, рассказал о здоровье певицы. Знаменитость находится в пограничном состоянии, поэтому остается только молиться о ее выздоровлении.
Друг Надежды Бабкиной призвал молиться о выздоровлении певицы

Коллеги и близкие в последние дни радовали фанатов хорошими новостями. Некоторые говорили, что Бабкина прошла пик и идет на поправку, другие радовались ее выходу из комы. Оказалось, на самом деле врачи не дают оптимистичных прогнозов.

Бабкина находится в пограничном состоянии, соответственно, оно может измениться в лучшую или худшую сторону. Врачи пытаются минимизировать риски, но все зависит от пациентки. Организм певицы ослаблен болезнью и лечением, поэтому медики стараются не делать серьезных назначений, чтобы не вызвать негативный ответ на терапию.
«Массовая молитва может творить чудеса. Сейчас мы должны только просить Бога о чуде. Важно понимать, что такие заболевания не проходят без последствий. Впереди Надежду Георгиевну ждет долгая реабилитация», - цитирует «Собеседник» приятеля исполнительницы.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:51

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