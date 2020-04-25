"Очень плохо и неправильно": Анна Седокова осудила Регину Тодоренко за оправдание домашнего насилия
Анна Седокова осудила Регину Тодоренко за оправдание домашнего насилия. В своем Instagram-аккаунте исполнительница назвала слова телеведущей очень плохими и неправильными.
Накануне Регина Тодоренко высказала свое мнение и оправдала домашнее насилие. Сегодня знаменитость уже извинилась за свои высказывания, но ее продолжают критиковать коллеги. Анна Седокова опубликовала пост, в котором осудила телеведущую и отметила, что никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Исполнительница вспомнила о своем детстве и рассказала, что мать ее никогда не била. Но знаменитость помнит, как сосед постоянно поднимал руку на своих детей, а его жена это терпела, боясь остаться одной. Певица написала: "Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины". Анну Седокову почти 15 лет осуждают за то, что она развелась с мужем.
Знаменитость призвала всех перестать судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё муж или нет. Исполнительница заявила, что девушка может быть счастливой и без мужчины. В конце Анна Седокова написала: "Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть".
Накануне Регина Тодоренко высказала свое мнение и оправдала домашнее насилие. Сегодня знаменитость уже извинилась за свои высказывания, но ее продолжают критиковать коллеги. Анна Седокова опубликовала пост, в котором осудила телеведущую и отметила, что никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Исполнительница вспомнила о своем детстве и рассказала, что мать ее никогда не била. Но знаменитость помнит, как сосед постоянно поднимал руку на своих детей, а его жена это терпела, боясь остаться одной. Певица написала: "Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины". Анну Седокову почти 15 лет осуждают за то, что она развелась с мужем.
Знаменитость призвала всех перестать судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё муж или нет. Исполнительница заявила, что девушка может быть счастливой и без мужчины. В конце Анна Седокова написала: "Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть".