Отец Жанны Фриске переболел коронавирусом: «Я ничем не мог остановить дикий кашель»
Владимир Копылов считает, что перенес коронавирус «на ногах». Для подтверждения своей догадки отец Жанны Фриске хочет сдать анализы.
Прошлой осенью Копылов с другом отправился в круиз из США. В путешествии отец певицы почувствовал себя плохо. Температура резко подскочила до 40 градусов. Сбить ее хотя бы немного не получалось. Вскоре к симптомам подключился дикий кашель, ломота в теле, слабость. Состояние подходило под описание COVID-19.
Ранее о коронавирусе высказалась Грета Тунберг. Активистка считает, что без пандемии ее мечта была несбыточной.
Прошлой осенью Копылов с другом отправился в круиз из США. В путешествии отец певицы почувствовал себя плохо. Температура резко подскочила до 40 градусов. Сбить ее хотя бы немного не получалось. Вскоре к симптомам подключился дикий кашель, ломота в теле, слабость. Состояние подходило под описание COVID-19.
«Никогда в жизни я не чувствовал себя так ужасно. Неделю я не мог прийти в себя, а вскоре инфекция свалила и моего друга. Заболели мы в ноябре, хотя официально КВИ появилась в Китае ближе к концу декабря», - цитирует «Собеседник» Копылова.
Ранее о коронавирусе высказалась Грета Тунберг. Активистка считает, что без пандемии ее мечта была несбыточной.