Отец Жанны Фриске переболел коронавирусом: «Я ничем не мог остановить дикий кашель»

«Никогда в жизни я не чувствовал себя так ужасно. Неделю я не мог прийти в себя, а вскоре инфекция свалила и моего друга. Заболели мы в ноябре, хотя официально КВИ появилась в Китае ближе к концу декабря», - цитирует «Собеседник» Копылова.



