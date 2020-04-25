АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали самые безопасные седаны 2020…
EUR 80.25 USD 74.72
Курс валют на 25.04.2020

Назван Топ-5 самых ожидаемых свадеб зарубежных и отечественных знаменитостей

Несмотря на пандемию коронавируса зарубежные и отечественные знаменитости активно готовятся к предстоящим свадебным торжествам. Журналисты назвали Топ-5 самых ожидаемых мероприятий.

Наталья Водянова и Антуан Арно уже больше 9 лет состоят в романтических отношениях, а 1 января 2020 года избранник модели предложил пожениться. Знаменитость опубликовала снимок в своём аккаунте Instagram, на котором можно увидеть помолвочное украшение от Tiffany. Виктория Лопырева и Игорь Булатов показали поклонникам фото, сделанное в Грибоедовском ЗАГСе. Шикарная свадьба запланирована на 2020 год.

Кэти Перри и Орландо Блум проведут свадебную церемонию в 2020 году. О месте проведения свадьбы ничего не известно. Певица МакSим и её избранник, имя которого она предпочитает не разглашать, решили пожениться. Знаменитость порадовала поклонников фотографией помолвочного кольца и отметила, что дала согласие на предложение руки и сердца. Звезда фильмов «Отличница легкого поведения» Эмма Стоун согласилась стать супругой режиссёра Дэйва МакКери. Радостной новостью поделился с фанатами сам жених.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова раскрыла необычный способ борьбы с…
NI: В России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид…
Назван Топ-5 самых ожидаемых свадеб зарубежных и отечественных…
Радиолюбитель из России поймал в эфире сигнал иранского военного спутника…
Певца Максима Леонидова оштрафовали за нарушение…
Королева Великобритании Елизавета II готова простить принца Гарри и принять в королевскую…
"Очень плохо и неправильно": Анна Седокова осудила Регину Тодоренко за оправдание домашнего…
Пранкеры предложили Анастасии Волочковой сняться в эротике за 1,5 млн…
Китай собрался добывать полезные ресурсы из…
Друг Надежды Бабкиной призвал молиться о выздоровлении…
В Красноярском крае подростка подозревают в убийстве брата из-за компьютерной…
Специалисты рассказали о правилах выбора шин для…
Дочь Валерия и Таты Блюменкранц Беатрис ищет отца в шкафу и под…
Ученый: Земные бактерии при попадании в космос могут стать смертельно…
Отец Жанны Фриске переболел коронавирусом: «Я ничем не мог остановить дикий…
Главврач рассказал о важности информирования персонала о…
У беременной Александры Черно защемило седалищный…
Власти Украины призвали мужчин страховаться на случай смерти от…
Алексей Безус и Андрей Григорьев-Апполонов-младший устроили разборки из-за Надины…
Учёные: На агрессивность рака матки влияет набор из 73…
«Близкие знают»: Кристина и Андрей Черкасовы 22 апреля стали…
Лянка Грыу рассказала фанатам, что с ее сына Максима врачи сняли диагноз…
Fossil представила часы Solar, заряжающиеся от солнечной…
Яна Рудковская собирается заняться флористикой на…
Психолог назвала эффективный способ борьбы с вредными…
Ольга Бузова в мини-топе станцевала на крыше высотного здания в…
Климатологи рассказали об увеличении количества смерчей на территории России за последние тысячу…
Дмитрий Шепелев тренируется в туалете для поддержания хорошей спортивной…
Просмотреть все новости