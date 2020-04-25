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Власти Украины призвали мужчин страховаться на случай смерти от коронавируса

Власти Украины призвали мужчин страховаться от коронавируса. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук считает, что выплаты по полису помогут семье продержаться в случае потери кормильца.
Власти Украины призвали мужчин страховаться на случай смерти от коронавируса

«Друзья, настало время готовиться к сложным в финансовом плане временам. Речь не только об Украине, кризис охватит весь мир. Сейчас мы можем сократить расходы и откладывать часть средств. Многие посчитают мое заявление циничным, но я предлагаю страховать жизнь на случай смерти от КВИ. В данном случае каждый будет знать, что обеспечил родных. Впереди еще не одна вспышка COVID-19, поэтому готовьтесь уже сейчас», - заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Согласно статистике украинского Минздрава, к 25 апреля КВИ выявлена у 7600 человек. По росту заболеваемости лидируют Черновицкая область и Киев. Число летальных исходов достигло 601.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:03

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