«Близкие знают»: Кристина и Андрей Черкасовы 22 апреля стали родителями

Андрей Черкасов опубликовал фотографию, на которой запечатлен он, его возлюбленная Кристина и их сын. В комментарии ведущий реалити-шоу написал, что все близкие люди знают о рождении их ребенка. Но сегодня Кристина и Андрей Черкасовы готовы поделиться радостной новостью со своими преданными поклонниками. Телеведущий рассказал, что его сын родился 22 апреля. Одним из первых своего коллегу по съемочной площадке поздравил Влад Кадони, написав: «Ура ура ура мои поздравления, мой друг, здоровья малышу и мамочке, пусть только радость будет в вашем доме и все трудности обойдут стороной».Ксения Бородина отметила, что уже много раз поздравила и ещё столько же поздравит родителей с появлением сына. Ольга Бузова также написала свои поздравления Кристине и Андрею Черкасовым. Преданные поклонники пары буквально засыпали их комментариями, в которых пожелали здоровья матери и ребенку, а также поздравили ведущего «Дом-2» с рождением сына.