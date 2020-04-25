У беременной Александры Черно защемило седалищный нерв
Беременная Александра Черно постоянно нервничает и чувствует себя плохо. В одном из эфиров участница «Дом-2» заявила своему возлюбленному Иосифу Оганесяну, что у нее защемило седалищный нерв.
Беременная Александра Черно очень хочет вернуться в России и постоянно говорит о том, что возненавидела Сейшельские острова. Из-за карантина она начала постоянно нервничать и жаловаться на плохое самочувствие. В анонсе эфира реалити-шоу показали, как девушка лежа на кровати просит мужа Иосифа Оганесяна помочь ей размять спину. Участник проекта отказывается помочь беременной возлюбленной, пока та не начнет думать о хорошем. Но Александра Черно заявляет, что ненавидит пальмы, море и песок, такой ответ удивляет Иосифа Оганесяна. Потом девушка сообщает, что у нее защемило седалищный нерв, и молодой человек начинает массировать спину жене.
Участник «Дом-2» считает, что плохое самочувствие его беременной возлюбленной связано с негативными мыслями. Иосиф Оганесян отмечает, что нужно думать о хорошем, и не важно, что творится вокруг.
Беременная Александра Черно очень хочет вернуться в России и постоянно говорит о том, что возненавидела Сейшельские острова. Из-за карантина она начала постоянно нервничать и жаловаться на плохое самочувствие. В анонсе эфира реалити-шоу показали, как девушка лежа на кровати просит мужа Иосифа Оганесяна помочь ей размять спину. Участник проекта отказывается помочь беременной возлюбленной, пока та не начнет думать о хорошем. Но Александра Черно заявляет, что ненавидит пальмы, море и песок, такой ответ удивляет Иосифа Оганесяна. Потом девушка сообщает, что у нее защемило седалищный нерв, и молодой человек начинает массировать спину жене.
Участник «Дом-2» считает, что плохое самочувствие его беременной возлюбленной связано с негативными мыслями. Иосиф Оганесян отмечает, что нужно думать о хорошем, и не важно, что творится вокруг.